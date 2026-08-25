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Malore durante un’escursione nel Pollino, uomo recuperato con l’elicottero

Intervento dei vigili del fuoco, del soccorso alpino e del 118. L'uomo è stato trasporto presso una struttura sanitaria

25 Agosto 2026 - 10:19 | Comunicato stampa

escursionista malore orsomarso

Un escursionista colto da malore è stato soccorso in un’area boschiva di Orsomarso, nel Cosentino, e portato in elicottero presso una struttura sanitaria privata di Belvedere Marittimo.

Malore durante l’escursione nel Parco del Pollino

Il malcapitato faceva parte di un gruppo di escursionisti intento a percorrere un sentiero che dalla Valle del fiume Argentino conduce ai Piani di Masistro, nel Parco nazionale del Pollino.

Dopo che l’uomo si è sentito male, accasciandosi a terra, i compagni di escursione hanno allertato i soccorsi non prima però di aver raggiunto un punto dell’area coperto da segnale telefonico.

L’intervento dei soccorritori

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Scalea, il 118, una squadre del presidio del Pollino del Soccorso alpino speleologico della Calabria e volontari dell’associazione di protezione civile Falchi del Pollino.

Recuperato con l’elicottero Drago

L’escursionista è stato quindi portato in un punto idoneo all’intervento dall’alto dell’elicottero Drago del reparto volo dei vigili del fuoco di Salerno e issato a bordo mediante verricello per essere trasportato in ospedale.

Gli altri escursionisti accompagnati al rifugio

I restanti escursionisti, tutti in buone condizioni di salute, sono stati accompagnati presso il rifugio “Povera Mosca” di Orsomarso.

Fonte: Ansa Calabria

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