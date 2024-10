Calcio a 5 – Coppa Italia, a Crotone le big regionali tutte a confronto

Con le festività Natalizie in dirittura d’arrivo riprende il futsal giocato con la disputa della XXV^ edizione della Coppa Italia, quinta final-four. Dopo Reggio Calabria, Rossano, Vibo e Polistena questa nuova formula fa tappa a Crotone organizzata dalla locale società squadra di casa che, escludendo la prima edizione non ha vinto il trofeo venendo eliminata, nelle ultime due edizioni, nelle semifinali.

Questa che va ad iniziare è, la final-four di maggiore spessore tecnico in quanto composta, per la prima volta, da squadre di serie C1 pronte a misurarsi per prevalere l’una sull’altra. Delle quattro finaliste tre sono approdate almeno una volta in finale senza però alzare il trofeo principale. In verità Crotone ha conquistato questo titolo regionale con la denominazione di Kroton Lacinia nel 1995/1996 per poi cedere in finale, nella successiva edizione. L’attuale Kroton, invece, è stato finalista nella stagione 2009/2010 perdendo contro la Melitese.

Di quel gruppo come dell’attuale fanno ancora parte Cimino, Tricoli, Macrillò, L. Martino. Anche l’Enotria ha disputato una finale di Coppa Italia precisamente nella stagione 1998/99 perdendo contro i cugini del Catanzaro C5. In tempi più recenti, invece, è il Traforo ad avere partecipato con l’odierna edizione a tre delle cinque final-four perdendo la finale nel 2014/15 e l’ultima contro la Futura energia Soverato di seguito sparita dal panorama del futsal regionale.

Da quanto si evince, l’unica a non avere avuto esperienze di finali è il Futsal Polistena sulla carta, squadra favorita. Partendo dalle prime due semifinaliste che inaugureranno la manifestazione ripercorriamone il tragitto. Il Traforo nel turno preliminare, ha dilagato contro lo Sporting club Corigliano realizzando complessivamente 17 reti subendone 2. Negli ottavi altro doppio successo contro il Mirto, attuale capolista di serie C1 (4-1 e 3-4). Più arduo l’ostacolo Bisignano battuta in trasferta 2-4 di seguito corsaro a Rossano con il punteggio thrilling di 3-4. L’Enotria inizia il suo percorso andando a vincere di misura sul campo del Presilano concedendo il bis (4-2) nel match di ritorno. Negli ottavi schiacciante successo interno sul Futsal club Filadelfia la quale, si riscatta prevalendo nel ritorno con il risultato di 5-4. Doppio successo nei quarti contro il Lamezia soccer precisamente 5-1 e 2-5.

Delle seconde semifinaliste il Kroton, inserita nel gruppo a tre con le cugine del Futsal Kroton e Crescendo, nel primo match pareggia 4-4 surclassando nella decisiva gara il Crescendo per 14-0. Nel secondo turno tennista vittoria in quel di Soverato contro la Davoli per 3-6 per poi rischiare grosso nel retourn-match casalingo perso con il punteggio di 3-5. Molto più semplice la doppia sfida dei quarti contro l’Amantea con successo interno di 5-1 bissato dalla vittoria sul campo tirrenico per 4-6. Chiudiamo con il Futsal Polistenaunica delle quattro semifinaliste imbattute.

Inserita in un gruppo a tre il Futsal dopo avere espugnato il campo della Pol. Molochiese 4-6 si aggiudica la sfida decisiva contro il Rombiolo (8-2). Nei quarti altro doppio successo contro il Locri regolato 4-2 in casa e 1-5 in trasferta. Più arduo superare l’ostacolo Bovalino nei quarti vincendo la gara casalinga 3-2 per poi impattare 2-2 nella sfida di ritorno. Infine, per dare un quadro più completo dei rendimenti delle quattro protagoniste in base ai confronti di campionato abbiamo stilato la seguente classifica: Traforo: 7 – Enotria/five CZ: 6 – Futsal Polistena: 3 – Kroton: 1

Fonte: calabriafutsal.it