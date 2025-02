Calcio a 5, Coppa Italia: la Futura non regge l’urto della capolista

I Bulldogs di Capurso conquistano meritatamente le Final Four di Jesi. La Futura ci prova ma non regge l’urto della capolista.

I quintetti

La Futura schiera Parisi tra i pali, Piazzetta, Falcone, Honorio e Scopelliti.

I locali rispondono con Micoli, Llamas, Nardacchione, Nitti e Perri.

Immediato il tentativo di Nitti a rete ma Parisi è pronto. Nardacchione ci prova ancora, dopo pochi minuti.

Dopo un Time-Out dello staff tecnico Futura, entra Pedotti ed arriva un tiro pericoloso di Pizetta.

Bravo Paolo Parisi, per due volte, nell’annientare i tentativi della capolista della A2 Elite.

La gara è molto tattica: ancora Pizetta ci prova dalla distanza ma trova la risposta di Micoli.

Poco dopo, una distrazione del Capurso, regala a Scopelliti un’occasione importante.

Dopo una nuova ed ottima parata di Paolo Parisi, è Perri, dalla distanza a regalare il gol del vantaggio ai locali: tutto questo avvenuto dopo un contrasto con protagonista il condottiero Honorio, rimasto a terra senza uno scarpino.

Ad inizio secondo tempo, dopo un minuto e sei secondi, Capurso fa valere tutta la propria caratura e segna, con una botta secca, di Nicolas Llamas. Tutto finito? Non ditelo alla Futura.

Francesco Labate combatte tira, risposta, la riprende, fornisce un assist per Honorio che realizza il gol della rimonta.

Inspiegabile l’atteggiamento avversario Nitti, colpendo Honorio dopo il gol, tra l’indifferenza degli arbitri.

Capurso, però, non lascia nulla al caso e reagisce al top, ancora con Llamas.(3-1).La Futura, scheggia la traversa, poco dopo con Luigi Musumeci.

Avete detto Traversa? Bella giocata, ancora una volta di Musumeci che dopo un gioco di prestigio colpisce ancora una volta il legno.

Nei momenti più alti dei giallo-blu, Capurso non perdona, Ugas semina il panico nella difesa avversaria e fornisce l’assist per Mazzei. La Futura prova il rischiatutto con il powerplay con Scopelliti aggiunto.

Capurso approfitta subito dell’errore Futura e realizza il quinto gol in contropiede.

L’arbitraggio, nonostante il divario e la sfida tra prima contro seconda della classifica ha lasciato perplessi: un contatto in mezzo all’area del Capurso, non viene valutato né visto.

Llamas perde il contatto, nel frattempo, su lancio di Micoli e fallisce un gol che appariva già realizzato.

Anche la Futura, rischia il gol, ma Honorio e Labate, arrivano entrambi sulla sfera con l’azione che si spegne in out.

Sul finale, c’è anche il tempo per l’espulsione di Torino: è 6 a 1 dopo il libero di Perri.