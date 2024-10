Calcio a 5 – Pol. Futura, brillante vittoria con doppia dedica a Ferrara ed a De Salvo 

Intensità, concentrazione, cattiveria e concretezza. E’ una Futura che non sbaglia la prima “finale” in vista del rush finale della stagione. Era fondamentale battere il Real Parco, arrivata a Lazzaro in una posizione di classifica di tranquillità, era fondamentale verificare condizione e intesa dopo due settimane intensissime di lavoro e la squadra di Alfarano non ha deluso le attese.

L’avvio vede il Real Parco proporsi in attacco con una certa pericolosità. La fase difensiva dei reggini, con un Labate in grande spolvero e con un attentissimo Amaddeo tra i pali, non sbaglia quasi nulla. Proprio l’esperto numero 7 della Futura punge in due occasioni il portiere ospite Raccampo, che non viene però impegnato. Sono le prove generali del vantaggio e in cinque minuti la Futura mette le cose in chiaro. A 7′ 51”, Aquilino sale in cattedra e con un colpo perfetto insacca alle spalle del portiere ospite. In un minuto prima Vergine poi Tripodi mettono il punto esclamativo, ma a salire in cattedra è un ispiratissimo Josè Rotella.

Ad inizio ripresa, in campo è Rotella-show, con il pivot Guaranì che irretisce gli avversari siciliani. Prima con il destro mette in porta la palla del 4-0, poi ruba palla ad un avversario al limite dell’area e con un sinistro potente batte Raccampo.

A 16’45” c’è gloria ancora per Fabiano Vergine, che dimostra tutte le sue qualità con una ripartenza veloce e con un destro piazzato sul secondo palo, imparabile per l’estremo difensore di casa. Dopo un momento di tensione che porta al rosso per Tuve (le squadre avranno modo di chiarirsi a fine partita nel massimo fair play, complimenti ad entrambi i team e alle rispettive dirigenze), la Futura arrotonda ulteriormente sino al 9-0, con la doppietta di Antonino Modafferi e la marcatura di Scappatura. La gara è di fatto in archivio, il Real Parco prova il portiere di movimento e si riporta sotto con i tre gol messi a segno da Allegra (doppietta per lui) e Giannola.

La terza rete di giornata di Modafferi, su servizio di Scappatura, serve solo a mettere il punto esclamativo su una vittoria cercata e voluta con tutte le proprie forze: il cammino verso la salvezza è iniziato alla grande. In classifica, la Futura sfrutta la sconfitta del Mascalucia e si porta al penultimo posto a quota 6: sabato prossimo sfida sul campo del fortissimo Futsal Racalbuto.

La società, la dirigenza tutta, lo staff tecnico e la squadra, dedicano la vittoria all’amico Franco Ferrara, che in settimana è stato colpito da un gravissimo lutto, e all’ex capitano Nino De Salvo, che è stato colpito dalla perdita della mamma. Tutta la Futura è vicina con tutto il cuore in questi momenti terribili.

POLISPORTIVA FUTURA-REAL PARCO 10-3

POLISPORTIVA FUTURA .- Morabito: Quattrone, Pannuti, Scappatura, Tripodi, Labate, Rotella, Modafferi, Aquilino, Mallimaci, Vergine, Amaddeo. Allenatore: Alfarano

REAL PARCO: Romano, Testagrossa, Campisi, Tuve, Allegra, Giannola, Mancoda, La Rosa, Raccampo

marcatori: 7′ 51” pt Aquilino, 3′ 36” pt Tripodi , 2′ 46” pt Vergine, 18′ 02” st Rotella, 16’49’ st Rotella, 16′ 15” st Vergine, 14′ 56”st Modafferi, 14′ 26” st Modafferi, 13′ 17” st Scappatura, 11′ 48” st Allegra (RP), 9′ 13” Giannola (RP), 8′ 45” Allegra (RP), 6′ 19” Modafferi)

arbitri: Raffaele Colucci di Frattamaggiore – Emilio Romano di Nola cronometrista: Demetrio Ferrara DI Locri

espulsi: al 16′ 15′ st Tuve (RP), al 7’10” st Allegra (RP)