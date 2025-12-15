Calcio a 5: vittoria per la Cadi Antincendi Futura Under 19

Al Palascoppa è successo del collettivo giallo-blu. I ragazzi di mister Peppe Scopelliti non deludono le aspettative e riescono a placare il fattore campo della terza forza del girone regionale.

In Under 19 Nazionale è successo 4-10 sul campo del Blingink Soverato. Partenza diesel.

Pronti, via, subito 2-0 per i locali.

Rimonta con grinta e caratura per i giallo-blu che comandando al termine del primo tempo con 7 gol realizzati contro i 3 dei locali.

Il primo posto, mai stato in discussione, con un percorso netto, o quasi, permette alla Cadi Antincendi, come da tradizione di poter partecipare alla Coppa Italia di categoria.

Domenica 21 dicembre, spazio per la semifinale, con avversario ancora da ufficializzare, da giocarsi al Palattinà.

Doppietta per Turiano di rientro dallo Stage azzurro di Futsal insieme a De Lorenzo,impiegato in porta, in alternanza con Andrea Ramondino.

Doppietta per Zagari, Vitinho e gol per Melito, il Capitano Gabriele Squillaci e Torrini.

Il tabellino

Blingink Soverato-Cadi Antincendi Futura 4-10

(Turiano, Melito, Zagari, Vitinho, Vitinho, Pavone, Torrini, Squillaci G. Zagari, Turiano).