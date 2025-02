Calcio a 5 – Futura, Parisi: ‘Vogliamo e possiamo battere la capolista’

Paolo Parisi, portiere della Futura di A2 Elite, si racconta in un’intervista ricca di emozioni, riflessioni e progetti per il futuro. Dalla rimonta di Giovinazzo al sogno di vedere il fratello Gianluca vestire la maglia della Nazionale, nuovamente, passando per l’affetto del pubblico giallo-blu, Parisi dipinge un quadro vivace di una stagione intensa e piena di sfide.

La partita contro Giovinazzo è stata l’ennesima dimostrazione della forza e della resilienza della Futura. “È stata un’altra prova di carattere da parte del gruppo“, racconta Parisi. “In 50 secondi abbiamo concretizzato la rimonta. Abbiamo sofferto contro un avversario cambiato rispetto al girone d’andata, soprattutto con l’arrivo di Divanei, un giocatore di caratura internazionale che ha fatto doppietta contro di noi. Non è stata una partita in cui hanno dominato, anzi, il risultato era molto equilibrato. Anche il loro mister, nella recente intervista, ha riconosciuto che era una partita da pareggio. Per noi, però, è stato importante rialzare la testa“.

Parisi sottolinea come il campionato sia estremamente competitivo: “Tranne qualche partita sporadica, ogni incontro è una battaglia. Tonino e Humberto Honorio ci hanno preannunciato sin dall’inizio che non ci sarebbero state squadre facili. Tutti possono vincere con tutti, e questo è il bello di questo campionato. Devi stare attento anche all’ultima della classe, perché ogni partita è combattuta. Siamo nella seconda divisione d’Italia, il livello è sempre alto”.

Il sogno di Gianluca, nuovamente in Nazionale

Una delle notizie più belle arrivate in casa Parisi riguarda il fratello maggiore Gianluca, che ritorna a vestire la maglia della Nazionale, Sarebbe molto bello vedere una partita della nazionale italiana di Futsal a Reggio? “Il sogno è concreto“, afferma Paolo. “Un giorno tutti ce lo aspettiamo, visto anche la bellissima struttura che abbiamo qui a Reggio Calabria. Sarebbe bellissimo vedere mio fratello convocato qui, nella sua città. L’anno scorso abbiamo già ospitato il Trofeo delle Regioni, con la bellissima finale del Palacalafiore, senza dimenticare che il nostro Palattinà di Lazzaro è stato un punto nevralgico delle fasi eliminatorie e delle semifinali. Il Palattinà è casa mia ed è un impianto bellissimo.

Il legame tra la Futura e il suo pubblico è qualcosa di speciale. “Il calore delle persone è ciò che fa la differenza“, spiega Parisi. “La società si è sempre impegnata per coinvolgere al massimo il territorio, e la risposta è stata straordinaria. Vediamo tantissimi ragazzini con i genitori, entusiasti ogni volta che entrano al palazzetto. Questo è il primo passo per farli appassionare alla pallacanestro e alla Futura. Io sento questo posto come casa mia, e vedo che anche chi arriva per la prima volta si affeziona subito”.

I tifosi per eccellenza: Tommaso Buffon e Carmelo Genovese

Parisi non può non menzionare due figure emblematiche del tifo reggino: Tommaso Buffon e Carmelo Genovese. “Sono i tifosi per eccellenza, hanno seguito la squadra in ogni trasferta, da Campobasso a Capurso. È bellissimo vedere due tifosi che macinano chilometri per sostenere la squadra. Tommaso, in particolare, è uno sbandieratore folle, si è subito affezionato alla Futura e questo fa piacere“.

La Futura si prepara ora a una gara importante, con tantissima voglia di riscatto dopo le prime due sconfitte. “Abbiamo una grossa voglia di riscatto“, dichiara Parisi. “Abbiamo fatto praticamente tutto un girone senza perdere, e l’ultima sconfitta risale a Capurso nel girone di andata. Sappiamo che l’avversario è forte, ma noi non siamo da meno. Credo che daremo del filo da torcere. Si può battere Capurso, si deve battere“.

Un augurio speciale a Gabriele Squillaci

Parisi conclude con un pensiero speciale per Gabriele Squillaci, recentemente operato: “Facciamo un grande in bocca al lupo a Gabriele, che sta vivendo un momento difficile. Abbracciamo tutti i compagni che hanno subito infortuni, dal nostro Capitano Jean Cividini a Simone Minnella“.