Calcio a 5 – Futura, Cogliandro: ‘Sono felice ed entusiasta

Una dirigenza compatta, appassionata e con una visione sul futuro. Pasquale Cogliandro è il Presidente onorario del club. Con lui, abbiamo fatto il punto sul momento entusiasta del club.

Un tuo commento su questa parte del campionato?

“Il progetto Futura parte dall’anima e cuore di una società molto affiatata e bene organizzata che ha deciso di effettuare un percorso graduale negli anni arrivando oggi a disputare la seconda categoria Nazionale (A2 Elite) già dall’anno scorso la vede tra i protagonisti, quest’anno in questa prima parte di campionato nonostante tutto non essendo mai con tutti i titolare per motivi di infortunio ci troviamo in una buona posizione di classifica entrando in Coppa Italia di categoria”.

Contento della guida tecnica Honorio-Martino

“Contento. Onorato di avere alla guida della mia società un duo come Humberto Honorio e Tonino Martino due campioni che hanno fatto la storia del futsal Italiano, con loro vedo un atmosfera allegra e molto professionale, tanta grinta e voglia di far bene a tutti i componenti della rosa”.

Un bilancio sull’attività giovanile in senso complessivo

“Attività giovanile fiore all’occhiello di questa società dove cerchiamo di far crescere dei giovani calcettisti, attualmente svolgono i campionati di Under 19 Nazionale, Under 17, Under 15 e vari campionati della scuola calcio, tutti con ottimi risultati”.

Progetti per il futuro di questa futura

“Progetti, si essendo una società dove piace andare sempre avanti, noi ci proviamo su tutti i

campionati a raggiungere i massimi livelli, specialmente sul settore giovanile e sulla scuola calcio“.