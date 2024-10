Calcio a 5: Futura, esordio con il botto. E’ super vittoria

Gagliarda, compatta e con estrema voglia di vincere e dimostrare.

La Polisportiva Futura del nuovo corso targato Tonino Martino ed Humberto Honorio parte alla grande.

Vittoria roboante contro la quotatissima A.s. Roma in un gremito e festante Palattinà.Inizia la A2 Elite alla grande per i giallo-blu che sopperiscono alle assenze pesantissime del Capitano Cividini, Minnella e Francesco Labate con una prestazione da urlo.

La Futura sceglie Parisi tra i pali, Falcone,Honorio,Pizetta e Scalavino.

La Roma risponde con Marcio Ganho tra i pali, Kamel, Badahi, Babalilla e Lombardino.

Combattutissimi i primi dieci minuti con azioni da gol da un lato e dall’altro.

Al decimo, Honorio fa un lavoro super, fornendo l’assist per il gol firmato da Pizetta.

Si distingue il talento di Scalavino in mezzo al campo ma è il gruppo Futura che risponde con grinta. Molto bene Parisi tra i pali, assolutamente determinante.

Il secondo gol è frutto di uno scontro fortuito tra due atleti capitolini, il portiere Ganho e Rosa. Pannuti la ruba e realizza dopo sei minuti dall’inizio del secondo tempo.

La Roma cerca la riscossa ma, su di un ribaltamento, alla metà del secondo tempo, ancora Pannuti realizza un gol da cineteca, beffando Ganho rimasto lontano dai pali.

Tutto finito? Assolutamente no.

Una punizione di Kamel, il più attivo dei suoi, sfrutta una deviazione fortuita di Scopelliti che beffa un Parisi, fino a quel momento magnifico.

A 7 minuti dalla fine, la Roma, colpirà una traversa con Babadilla fermandosi a cospetto dell’ottima gestione del pallone Futura, da Scopelliti a Falcone, da Labate allo stesso Honorio.

A tre minuti scarsi dal termine, in pieno powerplay giallo-rosso, Pizetta la ruba e realizza con un tiro da campo a campo che manda in visibilio il Palattinà.

A poco servirà il secondo gol della Roma con Babadilla.

Una festa del Futsal che ha coinvolto tanti sportivi, appassionato e raggiunto cifre importanti anche in diretta streaming.

L’esordio in campionato della Futura vola al top.

Il tabellino

FUTURA: AS ROMA (4-2)

(Pizetta(2), Pannuti(2).