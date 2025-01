Calcio a 5: la Polisportiva Futura vince anche con l’Under 17

Successo pesante in trasferta per il team di mister Francesco Pedà

Una giornata importante e di crescita per la Polisportiva Futura Under 17, che torna al successo in una gara combattutissima contro la Maestrelli, terminata 1-2 a favore dei ragazzi gialloblù.

Una vittoria importante, frutto di un impegno costante e di un lavoro di squadra che continua a dare i suoi frutti nel corso della stagione.

La partita, giocata in trasferta, è stata un vero e proprio spettacolo di passione e determinazione. I ragazzi di mister Francesco Pedà hanno dimostrato carattere e qualità, affrontando un avversario tenace e riuscendo a portare a casa i tre punti grazie alle reti decisive di Actis Gomes e Diano, autori delle due reti decisive.

La Maestrelli non ha reso le cose facili, ma la Polisportiva Futura ha saputo reagire con grinta e organizzazione, dimostrando di avere una mentalità vincente e una grande voglia di crescere. Molto bene il portiere Samuele Iacopino, decisivo in più di una occasione.

La selezione Under 17 ritornerà in campo al Palattinà il 3 Febbraio per affrontare la Calcistica Spinella.