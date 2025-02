Calcio a 5: per la Futura Under 19 gol e spettacolo

Una prestazione superba della Futura Under 19, che si impone per 10-1 contro i Casali del Manco in un match dominato sin dal primo tempo. Una partita che conferma la forza del team e la sua voglia di vincere.

Primo tempo di fuoco: 0-7 e partita già decisa. La Futura Under 19 non ha lasciato scampo al fattore campo Casali del Manco, chiudendo il primo tempo già sul 7-0. Una prima frazione di gioco in cui i ragazzi della Futura hanno dimostrato grande precisione e capacità di finalizzazione, mettendo a segno sette reti e lasciando poco spazio agli avversari con un grande gioco di squadra e spazio per tutti i giovani giallo-blu di mister De Stefano.

Tripletta per Borges, doppietta per Vecchio e Melito, a segno anche Gabriele De Salvo, Alessandro Squillaci e Caserta.

Domenica 2 marzo 2025, i giallo-blu ritorneranno in campo tra le mura amiche del Palattinà per giocare contro il Nausicaa.

Il tabellino

CASALI DEL MANCO-FUTURA 1-10

Marcatori: (Borges (3), Vecchio (2), Melito (2), Caserta, Squillaci, De Salvo)