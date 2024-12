Futura: la serata perfetta. Vittoria e aggancio al terzo posto

Partita bellissima ed intensa tra la Polisportiva Futura e il Pescara. Una gara memorabile e straordinaria per la formazione di casa che conferma la tradizione positiva tra le mura amiche e batte anche la terza della classe con un dominio importante e tanti bei segnali. Accanto al rientro emozionante con gol del Capitano Cividini, un gruppo reattivo e caparbio. Tuttavia, c’è spazio per un’ultima nota amara: dispiace dirlo e sottolinearlo, ma l’arbitraggio, nell’arco di tutti e 40 minuti, non è stato all’altezza della categoria. La speranza è che chi di competenza abbia le armi per intervenire.

Inizio esplosivo per la Futura

Il primo tempo è stato ricco di colpi di scena. La Futura parte a razzo e travolge gli avversari con un inizio di gara a dir poco esplosivo. Non sono passati nemmeno due minuti dal fischio d’inizio che Simone Minnella, con una bordata delle sue, mette a segno un gol che fa esplodere il Palattinà!

Il portiere avversario Chilli non può nulla sulla potenza di quel tiro, e la palla si insacca in rete per l’1-0. Il pubblico è in delirio, la Futura è carica e non ha alcuna intenzione di fermarsi. Passano solo 4 minuti dal primo gol ed ecco il raddoppio: un’azione personale di Eriel Pizetta si conclude con una bordata fuori area che non lascia scampo al portiere. 2-0.

La reazione del Pescara

Sembrava tutto finito, con la partita incanalata sui binari giusti per i locali. Ma attenzione, perché il Pescara, pur non avendo creato grossi pericoli (eccezion fatta per un palo), in soli 3 minuti riesce a ricucire lo svantaggio.

Il gol del 2-1 arriva da una sfortunata autorete di Honorio, che, nel tentativo di anticipare un avversario, devia la palla nella propria porta. La Futura accusa il colpo e il Pescara riesce a pareggiare grazie ad una deviazione beffarda: Rodriguez trova lo spazio giusto per insaccare il gol del pareggio. 2-2.

La Futura riprende il controllo della gara

Al ritorno in campo, la Futura appare determinata a riprendere in mano la partita. Pizetta ci prova dalla distanza con un tiro potente, ma la difesa del Pescara respinge. La svolta arriva grazie all’ingresso in campo di Jean Carlos Cividini.

Dopo una bella verticalizzazione di Humberto Honorio, Cividini si ritrova a tu per tu con il portiere. Due tentativi a rete del brasiliano vengono respinti, ma sul tap-in vincente è proprio Honorio a siglare il 3-2.

Il capolavoro della serata arriva con il gol del rientrante Jean Carlos Cividini, che con una finalizzazione perfetta porta il punteggio sul definitivo 4-2.

Brividi finali e la vittoria memorabile

A 17 secondi dalla fine, un fallo in area (dubbio) provoca un rigore contro la Futura. Il portiere Paolo Parisi, però, intuisce la traiettoria e para, sigillando il risultato. La partita termina 4-2 per la Futura, tra l’esultanza del pubblico di casa e la straordinaria curva giallo-blu.

Con questa vittoria, i ragazzi di Tonino Martino e Humberto Honorio agganciano in classifica il Pescara, portandosi al terzo posto. Una giornata memorabile per la Futura, che conquista tre punti importantissimi contro una diretta concorrente.