Calcio a 5, Marino: ‘Questa Futura è un sogno’

Il segreto? Un gruppo dirigenziale forte ed affiatato. Da tanti anni insieme per la causa comune.

Abbiamo fatto il punto con il dirigente giallo-blu Thomas Marino.

Un bilancio di questo 2024, com’è andata la Futura?

“È il mio quinto anno qui ed il trend è assolutamente positivo. Il 2024 ne è la conferma sia per quanto riguarda i risultati sportivi: con la prima squadra la scorsa stagione è terminata a -2 dai play off per la serie A, quella in corso termina con la qualificazione in Coppa Italia e in piena zona play off.

Non posso non parlare dei settori giovanili dove i risultati sono positivi e in costante crescita in tutte le categorie.

Ma anche extra campo da gioco: il 2024 ha confermato un Palattinà sempre sold out, un pubblico coinvolto e una curva da far invidia grazie al contributo delle mamme della scuola calcio ed i nostri piccoli atleti”.

I momenti più belli e significativi

“Della scorsa stagione ricordo con piacere la vittoria per 2-1 contro il Benevento che si presentava a casa nostra da capolista dopo la pausa Natalizia e con il colpo Lolo Suazo.

Di quest’anno forse la vittoria in casa contro la Lazio per 4-3. Venivamo da una sonora sconfitta a Capurso e non era per nulla scontato saper ritrovare subito la retta via. Quindi grande merito allo staff tecnico e questo gruppo meraviglioso per la coesione e la determinazione che ci mettono in ogni partita.

Permettetemi di dire che il momento più significativo per me è senza alcun dubbio la partita dell’Under 23 in casa contro il Casali del Manco. Vedere capitan Andrea Falcone giocare, esultare e prendersi sulle spalle la squadra e condurla alla vittoria a pochi giorni dalla dipartita del padre (Franco, nostro amico e primo tifoso) per me è stata un’emozione indescrivibile”.

La prima dell’anno in A2 Elite è la sfida, dura, in casa contro Itria, che gara ti aspetti?

“Sarà una partita difficilissima ma noi ci siamo e vogliamo i 3 punti. Loro sono un’ottima squadra, con un bel gioco ed idee chiare. Noi dalla nostra sappiamo però di poter far molto bene anche in questa occasione e daremo più del massimo per centrare la vittoria.

A tal proposito colgo l’occasione per invitare tutti al Palattinà, domenica 5 gennaio alle ore 16.30, per supportare i nostri ragazzi che meritano il pubblico delle grandi occasioni”.

Progetti per il futuro. Quale può essere il sogno per il nuovo anno solare?