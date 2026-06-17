Calcio a 5: inizia la programmazione gialloblu con un prezioso ritorno

Dopo il positivo triennio alla guida della Pirossigeno Cosenza, dove ha allenato per tre anni consecutivi l’under 19, mister Alfarano torna a vestire i colori del club che lo hanno consacrato come uno degli allenatori più vincenti e rispettati del panorama calcettistico regionale. Il mister allenerà la formazione della Cadi Antincendi Futura campione di Calabria Under 19.

La sua carriera è lunga e variegata.- Il biennio 2014-2016 segna l’inizio del suo profondo legame con la Futura, dove conquista la promozione dalla C2 alla C1 fino alla Serie B e, soprattutto, si aggiudica la prestigiosa Coppa Italia Nazionale, trofeo più importante della sua prima esperienza alla Futura, Mister Alfarano ha stabilito un record che ancora oggi rappresenta un’impresa leggendaria per il club: un’incredibile striscia di risultati utili consecutivi, un filotto che dimostra la continuità, la mentalità vincente e la capacità di costruire gruppi competitivi e determinati. Questo record rimane indelebile nella storia della società e rappresenta il miglior biglietto da visita per il suo ritorno.