Calcio a 5, Pannuti: ‘La Futura farà di tutto per accedere ai play off’

"Continueremo ad allenarci con costanza e umiltà per raggiungere questo obiettivo perché lo meritiamo”

La Futura cambia giorno ed orario. Calcio d’inizio, per questa volta, al sabato, alle ore 19.30 in casa contro Melilli. Sfida cruciale in chiave playoff.

Ne abbiamo parlato con un simbolo assoluto della storia della Futura, l’esterno Antonio Pannuti.

Riavvolgiamo il nastro. Un tuo commento sull’ultima sfida giocata in casa della S.s Lazio al Palatorrino?

“L’ultima gara contro la Lazio è stata una partita abbastanza tosta, consapevoli sia della nostra forza che della forza del nostro avversario abbiamo dato tutto il possibile per poter fare un risultato utile. È stata una gara molto equilibrata da tutti i punti di vista, peccato per il risultato finale che a parer mio resta un po ‘ bugiardo“.

Nuovo turno di sosta, dovuto alle finali di Coppa. Sono salutari per la Futura queste pause a tuo avviso?

“Credo che questa settimana di sosta dopo la partita contro la Lazio potrà essere per noi molto importante per rifiatare e ricaricarci, visto che comunque mancano poche gare e arrivati a questo punto del campionato, la stanchezza si fa sentire. Rimaniamo comunque concentrati e continuiamo a lavorare e a preparare le prossime partite come abbiamo sempre fatto”.

Un giudizio complessivo alla stagione della squadra?

“Attualmente la squadra ha fatto finora una stagione molto positiva, già dall’inizio eravamo consapevoli della nostra forza dovuta ai tanti sacrifici e tanti allenamenti in campo e sappiamo che ancora non è finita e quindi continueremo ad allenarci sempre con la stessa costanza per poter fare sempre di meglio. Unico rammarico sono sicuramente tutti gli infortuni che si sono presentati già da inizio stagione e che hanno fatto mancare alla squadra purtroppo giocatori fondamentali, ma il valore di una vera squadra si vede anche da questo, perché chi ha giocato ha dato l’anima pure per chi era assente”.

Corsa PlayOff: che ne pensi?

“Questo è il nostro obiettivo. Faremo tutto quello che è in nostro potere per poter fare i play-off, mancano cinque partite e sappiamo che ancora nulla è detto. Noi continueremo ad allenarci con la nostra costanza e con la nostra umiltà per raggiungere questo obiettivo perché lo meritiamo”.