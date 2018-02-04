La beffa arriva a 9 secondi dalla fine per i ragazzi della Futura.

Una deviazione di tacco sul tiro della disperazione del portiere di casa che, calciando da centrocampo una palla colpita male, beffa una bellissima Futura.

Non sono bastati infatti due pali e una traversa colpiti da Campolo (sullo 0 a 0 ) Caminero (sul 2 a 2 ) e Richichi ( sul 2 a 2 ) per portare a casa un risultato positivo e meritato dai ragazzi di mister Rinaldi. Solo complimenti a questa squadra che, con determinazione e senza nessun timore reverenziale, ha sciorinato una delle più belle prestazioni della stagione in corso.

Un grandissimo Caminero, un super Richichi, un instancabile Simone Martino, un perfetto Labate, un imprendibile Campolo, un pungente Francesco Martino ed un insuperabile Tonino Martino avrebbero meritato, certamente, di più.

La cronaca: Melilli avanti 2-0 all’intervallo

Per la cronaca, partita sempre condotta sul filo di lana con il Melilli che chiude in vantaggio per 2 a 0 il primo tempo, con i gol negli ultimi 4 minuti e diverse occasioni da entrambe le parti.

La ripresa inizia con una Futura che in 10 secondi, prima accorcia con un rigore di Richichi, per fallo di mano, poi dopo una palla rubata da capitan Martino è sempre Richichi a pareggiare. Nemmeno un minuto e Caminero intercetta in area un passaggio da banda a banda e quindi davanti al portiere colpisce un gran palo a portiere battuto.

Fino alla fine ritmi altissimi e diverse parate dei due portieri.

Da segnalare la traversa di Richichi che vede il portiere leggermente fuori dalla porta e dalla sua area, con un pallonetto, lo supera ma la palla sbatte sotto la traversa e torna in campo.

Gli ultimi secondi e il 3 a 2 finale

Il finale lo abbiamo già raccontato con il gol a 9 sec dalla fine ma c’ è tempo, a 3 secondi dalla fine, per un tiro ravvicinato di Campolo, portiere di movimento, che viene respinto dal portiere avversario.

Finisce così 3 a 2, una partita bellissima che ha fatto divertire il numeroso pubblico sugli spalti ed ha lasciato l’amaro in bocca alla squadra di Motta San Giovanni.

Buono l’arbitraggio.