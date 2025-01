Calcio a 5: per la Futura il 2025 si apre con un big match

Il 2025 della Futura si apre con una partita imperdibile. La gara va a concludere la dodicesima giornata di campionato ed i punti sono utilissimi per il ranking di Coppa Italia.

21 punti contro 17. Seconda contro potenziale terza anche perchè, entrambe, hanno una partita in meno.

Con orario e giorno inedito, la Polisportiva Futura si appresa nell’ospitare Itria.

I gialloblù vogliono continuare a far bene dal punto di vista della tenuta e dell’atteggiamento.

I ragazzi allenati dal duo Martino-Honorio se la vedranno contro la formazione del momento la preparata formazione pugliese.

Sei vittorie, tre pareggi ed una sconfitta per gli ospiti della super sfida del Palattinà, programmata alla domenica, 5 gennaio 2025 alle ore 16 e 30.

Cinque vittorie, due pareggi e tre sconfitte per i gialloblu.

Mister Bruno, allenatore e giocatore del prossimo avversario del team Futura allena un gruppo ben collaudato che può vantare su calcettisti di livello come Punzi, Ricci, Rosato ed il forte 2006 Ladomada.

Daniel Araujo ha già 15 gol segnati in questa stagione.

Fahd Yamoul è un giocatore capace, arriva dalla L84 ed ha già dimostrato di poter fare la differenza.

Per la Futura out Cividini, Pannuti,Dato, Giardiniere e Gabriele Squillaci.

In fortissimo dubbio Simone Minnella.

Modalità d’ingresso:

Il biglietto singolo di accesso alle gare è acquistabile al costo di 5 euro.

Modalità di vendita:

* Ritiro il giorno della partita

* Presso il Royal Cafè, sito in via Nazionale Lazzaro 117

Arbitrano Daniele Conti di Ancona, Davide Salvatore Foti di Caltanissetta con Salvatore Ranieri di Soverato al cronometro.