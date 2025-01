Calcio a 5, Polisportiva Futura U23: sfida extralusso per la compagine reggina

Neanche il tempo per festeggiare una delle più belle prestazioni dell’anno, un quattro a quattro contro la seconda forza del torneo della A2 Elite, la formazione pugliese dell’Itria, che è già tempo di scendere in campo.

Appuntamento extralusso alle ore 19 di oggi mercoledì 8 gennaio 2025 al Palattinà di Lazzaro. Arriva la Meta Catania.

Il nome più importante del futsal italiano. Ha recentemente vinto la Supercoppa ed è reduce dal trionfo italiano, vincendo lo scudetto nella precedente annata agonistica.

Sono svariati i precedenti tra le due squadre: in Under 19 in un blasonato spareggio Young di qualche tempo fa o, addirittura, in Coppa della Divisione nella precedente versione, senza dimenticare la bella sfida amichevole di inizio campionato, quando, tra le fila dei rosso-blu, giocava anche il nostro nuovo innesto Luigi Musumeci.

Per Capitan Falcone e soci è sfida decisiva: sedicesimi di finale e gara da dentro o fuori da non perdere. Assente per infortunio Gabriele Squillaci. In campo ci sarà anche Francesco Labate, il giovane pivot autore della rete che ha permesso alla sua squadra di pareggiare contro l’Itria.

“Sapevamo di affrontare una squadra molto organizzata, reduce da tanti risultati positivi”, commenta Labate. “Ma noi siamo una squadra che non molla mai, soprattutto in casa. Siamo riusciti a recuperare la partita e portare a casa un punto importante. Sono molto contento, è stata la mia prima rete stagionale. Sono felice di aver aiutato la squadra a rimontare”.

Fiducia e lavoro in vista del prossimo incontro