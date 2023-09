Calcio a 5: buone indicazioni per la Pol. Futura da Melilli

Il test che la Futura ed i padroni di casa del Città di Melilli volevano. Bella sfida.

Un vero e proprio antipasto di campionato in casa dei siciliani. Il countdown in vista dell’imminente inizio del torneo è davvero giunto alle battute finali.

Mellilli e Futura hanno dato vita ad una bella sfida. Ospiti tirati a lucido. Ben tre gol nella prima parte di gara, concreti e preparati. Tre a zero secco per gli atleti di Mister Fiorenza con Honorio in versione “assist man” davanti agli occhi luccicanti dell’appassionata dirigenza arrivata in Sicilia.

Ben tre assist per i gol di Minnella,Mallimaci e Pizetta, quest’ultimo ex di turno. Ancora Pizetta ha una ghiotta occasione colpendo il palo interno . Poi è Bocci a centrare il pallo su tiro libero per 6° fallo.

Melilli accorcia le distanze sul 3-1 al termine del primo tempo con Ique.

Nel secondo periodo Melilli realizza ancora con Bocci.

Ancora Tino Mallimaci è la piacevole sorpresa in gol: il giovane rientrato per fine prestito, mostra maturità e senso del gol.

Il gol del 5 a 2, arriva dai piedi di Andrea Falcone ma verrà annullato dai fischietti.

Melilli accorcia ancora su rigore e pareggerà i conti(realizza Spampinato) fino al pari di Ique.

La Futura ha ancora l’opportunità di vincerla ma si fermerà davanti al portiere Dovara.

Clima di fratellanza tra due società che si ripromettono si fare bene, anzi benissimo nel campionato che si va ad aprire.

La Polisportiva Futura intende ringraziare il Città di Melilli per l’ottima occasione di confronto, basilare per completare nel migliore dei modi la pre-season.

Si apre la settimana più importante: venerdì alle ore 19.30 la Futura è pronta all’esordio. Si gioca al Palattinà, arriverà il Cus Molise.