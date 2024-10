Calcio a 5 – Royal senza ostacoli. Sono sette i successi consecutivi

Una gara rocambolesca quella tra Atletic Club Taranto e Royal Team Lamezia, finita con la vittoria (la settima di fila) della squadra di mister Carnuccio. Ma quanta fatica per Primavera&compagne: rigori, espulsioni e campo piccolo ed angusto fanno il quadro di una vittoria alquanto sofferta. Da registrare l’esordio di Anita Furno fin dall’inizio nella Royal, dopo ben sei mesi di sacrifici successivi all’intervento al ginocchio. Purtroppo anche il cartellino rosso per lei nella ripresa, per doppia ammonizione, ma alla fine nonostante tutte le difficoltà la Royal è riuscita ad emergere dopo quasi due ore di aspra battaglia. Da rilevare anche l’ottima parata di Radu sul rigore di Gallina che poteva portare le sue in vantaggio ed invece la Royal stringe i denti e riesce a raddoppiare ed a vincere il match.

Ma andiamo con ordine, dopo 4 minuti passa in vantaggio la Royal con Primavera che spizza bene il pallone e col concorso del portiere Ricchiuto segna lo 0-1. Il risultato non cambia nel primo tempo, anche se non mancano le occasioni dall’una e dall’altra parte, soprattutto Moreno, liberata da un tocco delizioso di Valladares, sfiora il gol. Nella ripresa De Sarro da due passi va vicina anche lei al gol. E puntuale ecco il pareggio di Laneve per le locali a 6’50 dalla fine: la Royal ha il merito di non disunirsi, anche dopo l’eccessivo cartellino rosso per Furno, sanzionata con il secondo giallo dopo un contatto spalla e spalla con un’avversaria.

La Royal riesce a difendere in inferiorità ed a rinserrare le fila fino a 49 secondi dalla fine, quando la rientrante Serrano realizza il gol-vittoria con un esterno destro no-look su rilancio di Radu, grandissimo gol da applausi. La Royal era scesa in campo dall’inizio con Radu in porta, quindi Furno, Serrano, Lavado e Primavera. Ora appuntamento sabato 30 novembre (ore 15.30) in anticipo contro Rionero al PalaSparti.

Tabellino A.C.Taranto-Royal TL 1-2

A.C.TARANTO: Ricchiuto, Laneve, Buccoliero, Laera, Gallina, Farella, Campanile, Buonsanti, Cannella, Leo, Garcia, Carrieri. All. Latartara

ROYAL: Radu, Moreno, Lavado, Primavera, Furno, Polizzi, Valladares, Corrao, Gatto, De Sarro, Serrano, Fakaros. All. Carnuccio

ARBITRI: Arrigo D’Alessandro di Policoro e Giuseppe Squicciarini di Bari. Crono: Domenico Lamacchia di Bari.

RETI: pt 4’ Primavera (R); st 13’10 Laneve (T), 19’11 Serrano (R).