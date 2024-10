C/5 serie C1 – Ancora una vittoria per il Futsal Polistena. E’ derby al vertice

Polistena al comando della C1! Questo dice la classifica dopo la 18^ giornata: il Futsal infatti vince agevolmente contro la Roglianese e ritrova la vetta solitaria, approfittando del “favore” dei “cugini” del PC5, che hanno battuto l’ex capolista LM Mirto (aggiungendo così un’altra “perla” alla loro straordinaria stagione) e si sono portati al secondo posto, a -1 da Creaco (autore a Rogliano di un poker che ne rilancia le ambizioni per il trono dei bomber) e compagni. I ragazzi di mister Loria, passati sul doppio vantaggio grazie a Pace, hanno dovuto fare i conti col veemente ritorno dei rossoverdi, trascinati da un incontenibile Politanò.

Tutt’altro che semplice è stato per il Bisignano Magic Games piegare la resistenza di un Città di Cosenza autore di una bella prova d’orgoglio dopo una settimana difficile in seguito alle dimissioni di mister Mendicino, sostituito sulla panchina dei Lupi da Marco De Marchi: ciò che contava veramente, ossia i tre punti in palio, i biancocelesti se li sono comunque aggiudicati, mantenendosi così in scia delle polistenesi e agguantando il Mirto, mentre i bruzi, alla terza sconfitta di fila, sono sempre più in zona play-out.

Dietro alla bagarre per il primato (quattro squadre racchiuse in soli 2 punti), il Traforo Spadafora, dopo l’occasione persa nella prima gara interna col PC5, non sbaglia la seconda contro l’Enotria Five Soccer, mantenendo inviolata la porta di Taibi per la seconda gara consecutiva: una vittoria importantissima per i rossanesi, visto che si trattava di uno scontro diretto e che la Lamezia Soccer ha battuto l’Amantea, uscita con tanti complimenti dal PalaSparti per una coriacea prova, ma senza punti e con il nono posto ora distante 9 lunghezze.

Boccata d’ossigeno per il Bovalino, che con il GLS Kroton ritrova il successo (primo nel 2018) dopo quattro sconfitte consecutive e fa ricadere i pitagorici nella lotta alla permanenza in C1, in cui compie un altro passo importante la Maestrelli: i Dragon’s si aggiudicano un tiratissimo scontro diretto contro la Sensation e continuano alla grande la loro striscia positiva. Per i gioiosani, nonostante un’altra buona prestazione, arriva l’ottava sconfitta esterna in campionato, con la salvezza diretta che si complica.

Fonte: calabriafutsal.it