Calcio a 5 Under 19: la sfida infinita tra Futura e Meta Catania

Nella medesima categoria duellarono alla grandissima, colpo su colpo nella passata stagione.

La stessa cosa è accaduta in Under 23.

Oggi, Meta Catania e Polisportiva Futura sono pronte per giocare ancora una volta fianco al fianco.

I campioni di Calabria in carica, per il secondo anno consecutivo, i calcettisti della Polisportiva Futura di Mister De Stefano giocheranno una doppia sfida contro la compagine etnea, ovvero il serbatoio dei campioni d’Italia in carica della massima serie del Futsal italiano.

I siciliani hanno battuto Canicattì confermandosi campioni. I giallo-blu, invece, hanno superato il fattore campo della Pirossigeno Cosenza con il risultato di 1 a 2, frutto dei gol di Christian Melito ed Alessandro Squillaci. Martedì 13 Maggio. al Palacatania sarà tempo per gara 1 per andare avanti nella corsa allo scudetto giovanile.

Si replicherà il 20 maggio alle ore 19.30 al Palattinà di Lazzaro.