Futura, Labate: ‘Ci giochiamo il campionato e abbiamo bisogno dei nostri tifosi

Francesco Labate, giovane pivot della Futura A2 Elite, si racconta dopo il gol decisivo a Fasano che ha riaperto la corsa ai play-off. In attesa del big match di sabato contro la Ternana al Palattinà, programmato per le ore 15, il talento reggino fa il punto su una stagione di crescita.

“Bellissimo segnare a Fasano in una partita così importante per il percorso play-off – esordisce Labate – Sono contento che il mio gol, insieme a quelli dei compagni, abbia contribuito alla vittoria. Avevamo bisogno di questa iniezione di fiducia dopo il ko con Taranto. Sabato sarà la partita più cruciale della stagione – sottolinea con determinazione – Ci giochiamo tutto davanti al nostro pubblico che ci ha sempre sostenuto. Non servono appelli, so che il Palattinà sarà pieno, come sempre ed ancor di più, per sostenerci”.

Dal punto di vista personale, Labate traccia un bilancio positivo: ”Quest’anno ho continuato il mio percorso di crescita, conquistando più minutaggio rispetto alla scorsa stagione. Con la squadra abbiamo ottenuto tante soddisfazioni, soprattutto in partite tiratissime come quelle contro Itria e Giovinazzo“.

Non dimentica i suoi ex compagni: ”Congratulazioni ai ragazzi dell’Under 19 della Futura di Mister Francesco De Stefano! Vincere è difficile, ma rivincere lo è ancora di più. Hanno dimostrato grande coesione nonostante le difficoltà”.

Sul tandem tecnico formato da Tonino Martino e Humberto Honorio: ”Con Tonino ho già giocato in precedenza e sapevo che persona e che professionista è. Humberto è un professore della disciplina, ci gestisce perfettamente dentro e fuori dal campo. Quest’anno ci hanno dato un aiuto fondamentale“.

“Ora penso solo a sabato – conclude – Vogliamo i play-off perché la squadra se li merita. Per il futuro? Mi aspetto il meglio continuando a lavorare così“.