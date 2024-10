Calcio a 5 – Il Cataforio inaugura la sua Academy

Ancora una novità in casa bianconera. Il Cataforio apre la sua Accademia del Futsal. Iscrizioni aperte per i bambini e le bambine nati dal 2007 al 2015, oltre le categorie Under 15 ed Under 17.

La società metterà a disposizione dei ragazzi uno staff tecnico qualificato, supportato da uno staff sanitario di prim’ordine, oltre alla possibilità di poter giocare al coperto. Non solo, ci sarà la possibilità di poter usufruire, ove necessario, del servizio navetta.

Insomma, i ragazzi dovranno solo preoccuparsi di giocare e divertirsi, al resto ci pensiamo noi!