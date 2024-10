Calcio a 5: grande entusiasmo in casa Futura. Riapre la campagna abbonamenti

Dopo due vittorie consecutive e tanto entusiasmo, la Polisportiva Futura rilancia la campagna abbonamenti stagionale con tante novità.

Offerte e vantaggi

Confermata la tessera sostenitore al costo di 100 euro che darà la possibilità di accedere a tutte le partite interne al Palattinà (inclusa la sfida di venerdì programmata per le ore 19:30 contro Mascalucia). Chi sottoscriverà la tessera riceverà in omaggio una maglia da gara a marchio Futura.

In chiave promozionale, continua in forma rinnovata la campagna abbonamenti per assistere a tutte le gare interne relative al campionato di A2 Élite: i sostenitori Futura, ancora non abbonati, potranno sottoscrivere la nuova tessera stagionale attiva da oggi fino al termine della stagione al costo di 50 euro. Il biglietto singolo di accesso alle gare è acquistabile al costo di 5 euro.

Modalità di vendita

Prenotazione tramite i nostri canali ufficiali e ritiro il giorno della partita

e ritiro il giorno della partita Presso il Royal Cafè , sito in via Nazionale Lazzaro 117

, sito in via Nazionale Lazzaro 117 Online sul sito https://shorturl.at/e39ok

Ingressi gratuiti e accrediti

L’ingresso gratuito, fino ad esaurimento posti, è garantito per:

Gli iscritti alla Scuola Calcio Futura

I minori di 15 anni

La Futura rende note, inoltre, le modalità di accredito stampa per i giornalisti regolarmente iscritti all’ordine di competenza e le tessere Figc, Aia e Coni. Le richieste di accredito dovranno pervenire entro le 15:00 di giovedì 24/10/2024 all’indirizzo di posta elettronica polisportivafuturac5@gmail.com, corredate di tessera e documento di identità. Saranno validi esclusivamente gli accrediti confermati dalla società, che invierà la conferma via posta elettronica.