Calcio a 5: la Futura Under 17 insegue il sogno scudetto
Basterebbe un pareggio per festeggiare la qualificazione per i ragazzi di mister Peppe Scopelliti
24 Maggio 2026 - 11:29 | Comunicato
Under 17: tutto pronto per l’attesissimo match delle 16 in Basilicata. I ragazzi dell’Under 17 della Cadi Antincendi Futura scendono in campo a Pisticci con un obiettivo chiaro: strappare il punto che vale la qualificazione alla Finale Scudetto. Una meta che rappresenterebbe l’apice di un percorso fin qui perfetto.
Di fronte, una squadra reduce da due sconfitte consecutive larghe che bruciano. Zero punti nelle prime due uscite per i lucani, fermati rispettivamente da Meta e MPF Futsal.
La situazione in classifica, però, sorride nettamente ai giallo-blu. La Cadi, infatti, arriva a questa sfida a punteggio pieno dopo un avvio di girone dominato. La filosofia è chiara: con forza verso la Finale Scudetto.
L’appuntamento di Pisticci rappresenta uno step importante per qualificarsi alle Finals Scudetto dove le migliori 4 squadre d’Italia si sfideranno per la conquista del Tricolore.
Matematicamente, basterebbe un pareggio (un solo punto) per festeggiare la qualificazione per i ragazzi di Mister Peppe Scopelliti già campioni di Calabria.
Iscriviti al nostro Canale Whatsapp per restare sempre aggiornato con le ultime notizie