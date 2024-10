Calcio a 5 – Pol. Futura, altra gara avvincente e da vincere

Tutti in Sicilia per un’altra gara fondamentale nel percorso salvezza della Polisportiva Futura. La squadra di mister Alfarano rende visita all’Arcobaleno Ispica, formazione che naviga ad appena sette punti dalla zona play off. Per il team siciliano è di fatto una delle ultime occasioni per avvicinare la post-season.

Dunque, qualità e tranquillità per l’Ispica, ma la Polisportiva Futura ha raggiunto una maturità e un equilibrio molto importante considerando le tre vittorie di fila in casa e la splendida prova contro il forte Cataforio.

Pur senza l’asso Josè Rotella, i ragazzi di Motta San Giovanni hanno molte carte da giocarsi al Pala Tricomi. Sarebbe l’ideale centrare un risultato positivo e proiettarsi con grande entusiasmo in vista della gara contro il Mabbonath, in programma tra due settimane a Lazzaro.

Nella gara d’andata sconfitta di misura per i calabresi.

A dirigere la sfida, calcio d’inizio ore 16, i signori Fabio Alfio Sfilio di Acireale e Giuseppe Cundo’ di Soverato, al cronometro il signor Michele Schillaci di Enna