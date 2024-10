Calcio a 5 – Pol. Futura, grande affermazione sul Catania

Successo prezioso per la classifica. Adesso non bisogna fermarsi

Il pomeriggio perfetto per la Polisportiva Futura. Autorevole affermazione dei ragazzi di mister Alfarano. Travolgono con un secco 8-3 il Catania calcio a 5 che, dunque, viene avvicinata in classifica dal team di Motta San Giovanni

Una squadra sempre molto concentrata, pungente e precisa, capace di rintuzzare in avvio i tentativi della squadra etnea e che rifila due gol nella prima parte, sempre su situazioni di ripartenza, e due reti nei minuti finali del primo tempo. Aquilino e Rotella sugli scudi con il fuoriclasse guaranì che si rende utile sia in fase di rifinitura che in difesa e sottoporta.

Ad inizio ripresa il Catania spinge e prova a riaprire la gara ma ogni velleità degli ospiti è presto spenta dalla concretezza ancora di Rotella, Pannuti e Vergine. Il pubblico del Palazzetto di Lazzaro (un applauso ai presenti) ha decisamente apprezzato.

Una prova di grande sostanza che certifica l’ottimo lavoro del tecnico Alfarano e del preparatore Zema, capaci di presentare in palla la squadra negli appuntamenti più importanti della stagione.

Sabato prossimo è tempo di derby per la Futura che sarà di scena sul campo del Cataforio. Ma intanto bisogna godersi questo successo importantissimo.

POLISPORTIVA FUTURA-CATANIA C5 8-3

FUTURA – Spanti; Quattrone, Pannuti, Scappatura, Tripodi, Labate, Rotella, Modafferi, Aquilino, Mallimaci, Vergine, Morabito

CATANIA C5 – Macaluso; Pagnussat, Isgrò, Chtioui, Tomasello, Rinaudo, Sangiorgi, Diane, Marchetta, Musumeci, D’Anna, Vitale

marcatori: Rotella, Rotella, Rotella, Rotella, Quattrone, Pannuti, Aquilino, Vergine