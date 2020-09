Calcio a 5, Reggio FC: doppio innesto dalla Maestrelli e l'esordio in Coppa Italia

La Reggio FC comunica di avere concluso le trattative con la Maestrelli (che ringrazia) per inserire nel proprio organico due nuovi giocatori. Si tratta del portiere Bruno Calabrò e dell’ultimo Daniele Gattuso, entrambi classe 1996. I giocatori sono a disposizione di mister Tamiro e sono tra i convocati per la gara di domani insieme agli altri due nuovi arrivi, i brasiliani Gustavinho e Giasson.

COPPA ITALIA – Alle ore 15, al Palazzetto di Gallina (RC), è infatti previsto il primo impegno ufficiale della stagione 2020-2021: in casa del Real Arangea (Serie C2) si gioca il match di andata di Coppa Italia di Serie C – Calabria.

Ritorno previsto per il prossimo sabato al PalaBoccioni. La gara si svolgerà a porte chiuse, ma sarà possibile seguire la diretta facebook sulla pagina Actually RC.

Accederà al secondo turno la squadra che tra andata e ritorno ha totalizzato il maggior numero di reti. Qualora nel turno di ritorno il conteggio delle reti dovesse essere in parità, si procederà al conteggio con valore doppio dei gol realizzati in trasferta; nell’eventualità che il punteggio del turno di ritorno sia uguale a quello maturato nel turno di andata, al termine del secondo tempo si procederà direttamente ai calci di rigore per decretare la squadra vincitrice.

La vincente incontrerà nel secondo turno (andata 28 ottobre e ritorno 21 novembre) una tra Xenium e Maestrelli.