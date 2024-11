Calcio a 5 – Serie A – Domani il via al girone di ritorno con Sestu – Acqua&Sapone. Domenica le altre 4 partite

Dopo quello della Nazionale, che in settimana ha giocato due test amichevoli contro la Repubblica Ceca, nel weekend inizia anche il 2015 del campionato di Serie A di calcio a 5: scatta il girone di ritorno, riparte la corsa ai playoff scudetto e alla salvezza, con le parentesi dellaFinal Four di Winter Cup (23-24 gennaio) e della Final Eight di Coppa Italia (26 febbraio-1° marzo). La prima gara del girone di ritorno è quella del PalaDante di Sestu, domani alle 16, tra i sardi e l’Acqua&Sapone Emmegross. Domenica alle 18 le altre quattro sfide: il big match tra Lazio e Asti, ma anche Luparense-Rapidoo Latina, Pescara-Kaos Futsal e Real Rieti-Fabrizio Corigliano, gara che sarà trasmessa in diretta su RaiSport 2, così come il match della prima giornata del girone A di Serie A2 tra Montesilvano e Crocchias Cagliari.CLICCA QUI PER LA PRESENTAZIONE COMPLETA DELLA GIORNATACLICCA QUI PER LA CLASSIFICA AGGIORNATASERIE A – DODICESIMA GIORNATASABATOCITTA’ DI SESTU-ACQUA&SAPONE EMMEGROSS (ore 16)ARBITRI: Mauro De Coppi (Conegliano), Mario Filippini (Roma 1) CRONO: Marco Solinas (Cagliari)DOMENICA

LAZIO-ASTI (ore 18)ARBITRI: Alessandro Merenda (Reggio Calabria), Alessandro Malfer (Rovereto) CRONO: Daniele Intoppa (Roma 2)LUPARENSE-RAPIDOO LATINA (ore 18)ARBITRI: Francesco Cirillo (Rovereto), Francesco Paolo Spinazzola (Barletta) CRONO: Luca Bizzotto (Castelfranco Veneto)PESCARA-KAOS FUTSAL (ore 18)ARBITRI: Francesco Novellino (Potenza), Mauro Albertini (Ascoli Piceno) CRONO: Pierluigi Tomassetti (Ascoli Piceno) REAL RIETI-FABRIZIO CORIGLIANO (ore 18, diretta RaiSport 2)ARBITRI: Nicola Maria Manzione (Salerno), Andrea Sabatini (Bologna), Giovanni Zannola (Ostia Lido) CRONO: Daniele Di Resta (Roma 2)RIPOSA: NAPOLI