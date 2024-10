Calcio – Altro acquisto in casa Ludos Ravagnese, arriva un centrocampista

La Ludos Ravagnese Calcio annuncia di aver raggiunto l’accordo per il trasferimento dalla Reggiomediterranea del centrocampista, classe 1997, Giovanni Bossi. Il trio Verduci-Criaco-Malavenda consegna a mister Aquilino un calciatore duttile, dinamico e dotato di grande temperamento che va ad irrobustire l’organico arancioblu.

Cresciuto nelle giovanili della Polisportiva Pellarese, Bossi ha indossato per tre stagioni la maglia della Reggiomediterranea a cominciare dal campionato di Promozione 2014/2015 (18 presenze e 1 rete per lui) al termine del quale ha conquistato il salto in Eccellenza; nelle due annate successive, Bossi è stato tra i protagonisti di altrettante salvezze ottenute in Eccellenza sempre con la Reggiomediterranea collezionando 25 presenze nella stagione 2015/2016 e 28 nella stagione 2016/2017 prima di passare in prestito alla Pro Pellaro con cui ha disputato due ottimi campionati in Prima categoria. La società del presidente Cilione e del vicepresidente Surace dà il benvenuto a Giovanni e ringrazia la società della Reggiomediterranea per il felice esito della trattativa.