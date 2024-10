Calcio: in casa Akragas clima rovente. La società smentisce una serie di notizie

Non è un buon momento per l’Akragas. La squadra si trova all’ultimo posto della classifica e decisamente lontana da quelli che erano gli obiettivi dichiarati a inizio stagione. Il patron Deni ha dichiarato di voler intervenire immediatamente sul mercato, manifestando grande delusione per alcuni calciatori attualmente in organico. Poi la smentita riguardo allontanamenti ed esoneri.

“La società dell’Akragas si trova costretta, suo malgrado, a smentire categoricamente gli articoli di stampa apparsi recentemente su alcuni siti online e relativi al probabile allontanamento del giocatore Simone Lo Faso e del tecnico Lillo Bonfatto. Articoli privi di ogni fondamento, così com’è totalmente falsa la notizia che il mercato di rafforzamento dell’Akragas sarà fatto da altre persone.

La Società biancazzurra prende le distanze da queste fake news, costruite ad arte solamente per destabilizzare l’ambiente Akragantino. La Società ribadisce la piena fiducia a mister Lillo Bonfatto, al calciatore Simone Lo Faso e al Direttore sportivo Giuseppe Cammarata, con quest’ultimo che è già al lavoro con l’obiettivo di ingaggiare alcuni calciatori per rinforzare ulteriormente l’organico della squadra e centrare la salvezza in Serie D“.