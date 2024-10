Akragas, risultati deludenti. Il patron Deni: ‘Interventi immediati sul mercato’

Ultimo posto in classifica con soli cinque punti. Una grande delusione soprattutto per il presidente dell’Akragas Deni che immaginava un percorso diverso. Gli agrigentini saranno i prossimi avversari della Reggina con stati d’animo delle due squadre decisamente opposti. Il massimo dirigente attraverso la pagina facebook ufficiale del club comunica ai tifosi: “Il patron dell’Akragas Giuseppe Deni comunica che, alla luce della nuova sconfitta in campionato contro l’Acireale, causata dall’ennesima prestazione opaca della squadra, ha deciso di intervenire immediatamente sul mercato per rafforzare l’organico in quei reparti carenti di qualità ed esperienza.

Domani (oggi) è prevista una riunione societaria e da martedì saranno presi seri provvedimenti nei confronti di quei calciatori che hanno deluso le aspettative della vigilia. La Società tiene tantissimo all’Akragas, che non merita certamente di navigare nei bassi fondi della classifica. Il patron Deni intende rassicurare la tifoseria sul futuro del club, che ha alle spalle una storia gloriosa, e promette il massimo impegno per salvare la categoria con l’ingaggio di giocatori in grado di poter aiutare l’Akragas a rimanere in Serie D“.