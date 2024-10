Calcio – Al Reggio Village il “Torneo dei Bar”. Straordinario premio finale

Un ritorno al passato, un forte richiamo alla tradizione.

Al centro polisportivo Reggio Village è partita la macchina organizzativa per il primo “Torneo dei Bar” che avrà inizio il prossimo 28 maggio. Dal lancio dell’idea vi è stata subito una grande risposta, immediato interesse e partecipazione, ricordando che le adesioni potranno avvenire entro e non oltre il termine fissato del 27 aprile 2018.

Straordinario premio per la squadra vincitrice: 10 week end in Sicilia (ogni week end è valido per due persone)

Per informazioni riguardo la quota di partecipazione e le modalità di iscrizione, ci si può rivolgere presso la segreteria del centro sportivo, sito in Viale Messina, Reggio Calabria da lunedi a venerdi ore 14,30-19, oppure chiamare i seguenti numeri: 328.126 76 45 – 333.688 1159.