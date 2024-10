Calcio: allenamenti individuali in attesa del 18 maggio. Cosa farà la Reggina?

Giorni decisivi per tutti. Serie C , si decide in settimana

Nessun allenamento di squadra, ha ribadito il Ministro Spadafora. La data fissata rimane quella del 18 di maggio, ma il via libera è arrivato per gli allenamenti individuali anche per coloro che fanno parte di una squadra. E soprattutto in serie A i centri sportivi stanno organizzando il rientro dei calciatori che, da questo momento, potranno svolgere attività a livello singolo e non a gruppi.

Diverso il discorso riguardante la serie C. Giovedi c’è l’attesa Assemblea di Lega Pro ed ha più riprese abbiamo scritto quali saranno i punti all’ordine del giorno e l’orientamento di tutti, o quasi.

Il giorno successivo sarà il Consiglio Federale a ricevere la proposta e decidere. Nel frattempo, anche per motivi legati a mancanza di strutture, non si hanno notizie di squadre che da adesso ripartano con le modalità che abbiamo spiegato in apertura, neppure la Reggina. Nonostante vi sia la disponibilità del centro sportivo, sembra in questo momento inopportuno a tre giorni dall’incontro che molto probabilmente porterà alla chiusura definitiva della stagione. Mentre a prescindere da quello che si deciderà giorno 8 maggio, per il prossimo 18 di questo mese, mister Toscano dovrebbe convocare l’intero organico presso il centro sportivo S. Agata.