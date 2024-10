Calcio, apertura stadi Gravina: ‘Mi aspetto medesimo provvedimento per B e C’

Commento del presidente della FIGC Gabriele Gravina, riguardo la decisione di aprire gli stadi di tutta Italia fino ad un massimo di 1000 spettatori con data di scadenza 7 ottobre, ma per il momento solo per la serie A:

“L’apertura degli stadi al pubblico è una bella notizia, ma il fatto che il via libera sia arrivato solo per la Serie A, e non per gli altri campionati professionistici, mi lascia perplesso”. Così il presidente della Figc, Gabriele Gravina. “I protocolli di sicurezza sono i medesimi in tutte e tre le serie professionistiche, così come lo devono essere le regole per il distanziamento, quindi anche su questo tema ci deve essere lo stesso trattamento. Nei mesi difficili del Covid, il calcio tutto ha dimostrato grande responsabilità. Sono convinto che verrà preso il medesimo provvedimento prima dell’avvio ufficiale dell’attività della B e della C, previsto per il prossimo fine settimana”.

fonte: repubblica.it