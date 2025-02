‘Il Calcio è arte’, Fabio Capello sulla Reggina: ‘Sono preparato…’

Nel ciclo di appuntamenti riguardanti la mostra “Il Calcio è arte“, il grande ospite di questa giornata è stato Fabio Capello. Con uno dei tecnici più vincenti, si è parlato anche di Reggina, queste le sue considerazioni: “Sono preparato, è seconda in classifica. E’ un momento di sofferenza che ha coinvolto in passato anche società importanti come il Milan e la Juventus che hanno disputato campionati di serie B, cosa impensabile ma che si è verificata. Bisogna avere la forza di ritornare, non aspettare passivamente che questo avvenga, ma andarne alla ricerca”.

