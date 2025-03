Calcio: salta l’accordo tra il Ds Pellegrino, ex Reggina, e l’Ascoli. I motivi

Marchigiani in grandi difficoltà e reduci da quattro sconfitte consecutive. Nuovo cambio tecnico

L’ex Direttore Sportivo, tra le altre, anche della Reggina Maurizio Pellegrino, era vicinissimo alla firma con l’Ascoli tanto che nella giornata di ieri si era dato per scontato il suo ritorno in pista, ma secondo quanto raccolto l’accordo non è stato raggiunto. I motivi? Si parla di divergenze sulla totalità dei poteri decisionali di Maurizio Pellegrino che avrebbe voluto sull‘area tecnica. Intanto l’Ascoli, dopo quattro sconfitte consecutive, esonera anche Cudini, torna Di Carlo. La stagione era iniziata con Massimo Carrera.