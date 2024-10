Calcio – L’Asd Archi Club conquista il “Trofeo Mediterraneo”

All’interno della Festa del Mediterraneo Sport e Futuro ora mai giunta alla sua IV Edizione assegnato il trofeo del Mediterraneo all’ASD ARCHI CLUB che sarà consegnato in una solenne cerimonia alla presenza delle autorità istituzionali a fine mese e prima dell’inizio del campionato.

L’evento è stato l’occasione per sviluppare un dibattito a più voci sul tema dello Sport e dei giovani con Antonino Castorina Consigliere Metropolitano delegato alle Politiche Giovanili, Luca Cristarella rappresentante degli studenti alla Università Mediterranea di Reggio Calabria con delega allo Sport e Francesco Danisi Consigliere di Amministrazione alla Università per Stranieri e componente del Direttivo del Consiglio Nazionale dei Giovani.

Durante la kermesse sportiva l’Asd Archi Club grazie alle giocate di Giuseppe Leone e Seby Pugliese ha vinto lo sprint finale con il Gallina ed il New Team sotto la eccelsa direzione di gara di Giuseppe Tavella.

Per la quarta edizione afferma il presidente Laganà uniamo il tema dello sport e del sociale e cerchiamo di aprire un dibattito in città rispetto al tema dell’accesso allo Sport come futuro per il nostro territorio.