Calciomercato: c’è un nuovo attaccante per il Bocale

Il Bocale Calcio ADMO è lieto di annunciare l’arrivo in biancorosso del giovanissimo calciatore Antonino Putortì.

Classe 2007, Putortì è un attaccante che predilige partire dall’esterno e in grado di interpretare diverse soluzioni tattiche, di grande corsa e bravo nel calciare tanto di destro quanto di sinistro, fisicamente prestante e dallo scatto impetuoso. E’ alla sua prima esperienza con una prima squadra, essendo ancora molto giovane (17 anni appena compiuti), ciononostante ha già all’attivo molte stagioni da protagonista in importanti settori giovanili. Cresciuto nel vivaio della Segato, nel gennaio del 2021 passa alla Reggina, rimanendovi fino al fallimento della società amaranto nella scorsa estate. Rimasto libero, resta comunque in Calabria approdando al Cosenza, con il quale ha disputato la prima parte di questa stagione, ritagliandosi un ruolo importante nel campionato Under 17. Arriva a Bocale per dimostrare il suo enorme potenziale, che siamo tutti curiosi di scoprire.

La società biancorossa ringrazia per l’intercessione nella trattativa l’avvocato Nino Chirico, procuratore del ragazzo e talent-scout di grande fama nel panorama calcistico italiano.

Ad Antonino, il Bocale Calcio ADMO dà il benvenuto e gli augura di poter crescere e divertirsi in questa nuova avventura in biancorosso!