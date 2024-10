Calcio – Attesa per gli orari di inizio. La Reggina non chiederà l’anticipo. La Viterbese non scenderà in campo?

In mezzo a mille polemiche, una serie infinita di discussioni, ricorsi e controricorsi, il calendario di serie C ha visto la luce nella tarda mattinata di ieri. Adesso tutti aspettano che le squadre scendano in campo, minaccia di non farlo la Viterbese con il suo presidente Camilli che, invece, ha chiesto lo spostamento in altro girone, dichiarando che altrimenti ritirerà la propria squadra.

Giusto per non far mancare nulla ad una estate che si avvia verso la sua conclusione e che verrà ricordata come la peggiore sul piano calcistico.

Comunque si parte. Martedi 18 e mercoledi 19 settembre la prima uscita ufficiale in attesa che la Lega annunci gli anticipi e che le società indichino possibilità di ulteriori spostamenti a domenica e lunedi ricordando che l’accordo dovrà essere trovato tra le parti.

Salvo ripensamenti dell’ultimo momento, la Reggina non dovrebbe rientrare tra le società interessate ad anticipare l’incontro con il Trapani (come detto eventualmente domenica o lunedi) e qualora non venisse inserita nella griglia disposta invece dalla Lega Pro (per martedi), scenderà in campo secondo programma. Si rimane in attesa anche degli orari di inizio.