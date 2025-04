Calcio: l’Avellino torna in B. Tra gli irpini un ‘eroe’ ex Reggina

Festeggiano anche altri due ex amaranto, mentre Gori e Liotti erano andati via a metà stagione

Sette anni dopo. L’Avellino sul neutro di Potenza batte il Sorrento e conquista con una giornata di anticipo la promozione in serie B. Un campionato partito male con mister Pazienza in panchina e una doppia svolta, la prima con l’arrivo di Biancolino alla guida tecnica, la seconda grazie alle esclusioni di Turris e Taranto che nella parte alta della classifica hanno avvantaggiato gli irpini a scapito del Cerignola che nel finale poi ha un pò mollato, ma anche in virtù di un cammino strepitoso con le ultime nove vittorie consecutive.

L’Avellino festeggia così la sua promozione dopo tanti anni di sofferenza, non è una novità invece per Dimitrios Sounas. Il centrocampista, infatti, è giunto alla quarta della sua carriera. Un percorso straordinario e da vero eroe, diventato il calciatore sul quale ogni squadra che punta a vincere, decide di portarlo all’interno del proprio organico. La sua prima gioia con la maglia della Reggina, allora guidata da Mimmo Toscano, poi quelle con Perugia, Catanzaro e adesso Avellino.

Altri due ex amaranto sono in forza ai biancoverdi. Uno grande protagonista ed è Armellino, l’altro è il difensore Cionek, mentre hanno salutato a metà stagione Gori e Liotti. Il primo passato al Sudtirol, il secondo al Trapani.