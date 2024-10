Calcio, Bandecchi continua a sorprendere: il commento dopo la vittoria

Umori e stati d’animo che cambiano nel giro di qualche giorno. Dopo la sconfitta interna nel turno infrasettimanale, il presidente della Ternana Stefano Bandecchi aveva parlato di resoconti necessari a fine anno, facendo intendere che tutti, dal Ds fino all’ultimo dei calciatori, comunque sarebbe stati sotto esame. La sua solita strategia per stimolare l’intero gruppo che, puntualmente, ha risposto sul campo con una straordinaria vittoria sul campo del Parma. E, ovviamente, non è mancato il commento del massimo dirigente che aggiunge anche altro, così come riportano i colleghi di ternananews.it:

Leggi anche

Bandecchi: “Diventerò giornalista”

“Oggi ci prendiamo questi tre punti, ce li portiamo a casa e gioiamo dei tre punti che abbiamo. Tutta la tifoseria è soddisfatta, siamo tutti contenti, complimenti ai ragazzi, complimenti allo staff e complimenti a tutti.

Però tutti non sanno che io nel mese di marzo diventerò giornalista pubblicista, e allora sarà interessante perché domani passata la gioia del risultato di oggi, che ci fa tutti felici è, perché stare a 31 punti è sempre meglio che stare a 28, domani farò il giornalista e vi darò la mia opinione su cosa ho visto su questa partita: non come presidente ma come giornalista. Detto questo oggi godiamo di questi tre punti”.