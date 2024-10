Calcio: il Bari arranca, Antenucci allunga. La classifica dei cannonieri

Il Bari prosegue nella sua lunga imbattibilità. Dopo l’arrivo di Vivarini in panchina non ha mai perso. Tutto ciò, però, non è servito ad avvicinare in classifica la Reggina anzi, è proprio nelle ultime settimane che il divario è nuovamente aumentato, rispetto a quel tentativo di rimonta dopo la pausa natalizia.

C’è un elemento consolatorio per la compagine pugliese e riguarda il bomber Mirko Antenucci. Continua a segnare ed allunga nella classifica dei cannonieri raggiungendo quota 20, staccando Fella fermo a 17. Quella classifica che per lungo tempo ha visto in testa Corazza, a digiuno dalla trasferta di Teramo. L’attaccante amaranto nelle ultime settimane è stato bloccato anche da un infortunio. Queste le prime posizioni:

20 reti: Antenutcci (Bari)

17 reti: Fella (Monopoli)

14 reti: Corazza (Reggina)

12 reti: Denis (Reggina)

11 reti: Santaniello (AZ Picerno)

11 reti: Perez (Francavilla)

11 reti: Lescano (Sicula Leonzio)