Calcio: il Bari sprofonda in serie C. I tifosi contestano la proprietà

Il Bari saluta la Serie B e sprofonda nell’inferno della Serie C. Il doppio pareggio contro il Sudtirol, due 0-0 tra andata e ritorno, condanna i biancorossi alla retrocessione dopo una stagione vissuta sempre sul filo. A salvarsi è la squadra altoatesina, premiata dal miglior piazzamento in classifica al termine della regular season.

Una stagione da dimenticare

Il verdetto del Druso è pesantissimo. Il Bari aveva un solo risultato a disposizione: vincere. Il pareggio, invece, ha certificato il fallimento sportivo di un’annata iniziata con ben altre ambizioni e finita nel modo peggiore. La squadra di Moreno Longo non è riuscita a trovare il gol salvezza. Ci ha provato, ha colpito un palo con Rao e ha avuto anche alcune occasioni importanti nella ripresa, ma non è bastato. Il Sudtirol ha resistito, ha gestito il vantaggio regolamentare legato alla classifica e ha conquistato la permanenza in Serie B.

La retrocessione apre adesso una fase durissima. La piazza barese, già da tempo in rotta con la proprietà, ha riversato la propria rabbia soprattutto contro il patron Luigi De Laurentiis.

Per i tifosi non si tratta solo della sconfitta nei playout. La retrocessione è il punto più basso di un percorso segnato da contestazioni, delusioni e promesse rimaste lontane dal campo. Una frattura profonda, che ora rischia di diventare ancora più difficile da ricomporre.

Il Bari ripartirà dalla Serie C. Ma prima ancora del campo, servirà fare i conti con una stagione fallimentare e con una piazza ferita.