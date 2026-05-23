Volley, Puliservice: obiettivo serie B. Oggi sfida al Rossano per chiudere i conti

Cavalcando l’onda della Domotek Volley Reggio Calabria, che in ambito maschile ha fatto man bassa, vincendo la Coppa Italia Del Monte, la Supercoppa di Lega ed accedendo con merito alla categoria superiore, la Serie A2,oggi tocca alle amaranto in rosa.

Dopo la bella vittoria in casa, giocata sul neutro del Palacsi di Gallina, le amaranto, allenate dai Mister Franco Giglietta e Luciano Azzarà cercano la stoccata decisiva.

Dopo l’uno a zero nella serie contro la fortissima Rossano, team che ha vinto la Coppa Calabria “Memorial Sergio Sorrenti” proprio contro la Puliservice, è ora di scendere in campo.

Alle ore 19 a Rossano, è grande sfida.

In caso di vittoria della quotatissima Rossano, si procederà verso la decisiva gara tre in campo il 30 maggio, eventualmente, al Palaboccioni, casa delle reggine da inizio stagione.

Un’occasione da non perdere che verrà sfruttata anche grazie alla partecipazione di tanti tifosi che viaggeranno verso Rossano per sostenere le pallavoliste amaranto.

Chi vincerà la serie volerà in Serie B.