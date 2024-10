Calcio – Barillà vede Juventus e fa gol. E’ successo nuovamente

Realizza il suo primo gol in serie A il 26 aprile del 2009 in Reggina-Juventus 2-2, siglando di testa la rete dell’iniziale vantaggio reggino. Ebbene si, il suo primo gol nella massima serie Nino Barillà lo realizza proprio contro la Juventus. La soddisfazione più grande per un giocatore che si affacciava da giovanissimo con la maglia della squadra della sua città e contro una delle più forti del panorama europeo.

Leggi anche

Quando vede bianconero il reggino di Catona si scatena, perchè la sua seconda rete in serie A la realizza alla prima di questo campionato contro l’Udinese. E poi? Ancora Juventus, addirittura allo Stadium ed ancora contro i bianconeri. Il gol che ha rimesso in partita il Parma, capace di pareggiare a tempo quasi scaduto grazie poi a Gervinho, nonostante la doppietta di Ronaldo.

Bravo Nino, il calciatore caparbio che grazie alla sua tenacia ed alla straordinaria forza di volontà, ha nuovamente conquistato la serie A ed ora la gioca da grande protagonista.