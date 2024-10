Calcio – Bianchimano distratto? Parla della serie C come una B2, ma non cita la Reggina

Tra le compagini che vengono indicate come favorite per la vittoria finale del campionato, certamente il Catanzaro del tecnico Auteri. Un organico già ben costruito nella passata stagione, che ne ha conservato l’ossatura e lo ha rinforzato con innesti di qualità. A questi, proprio all’ultimo momento, si è aggiunto l’ex attaccante amaranto Andrea Bianchimano, che proprio con la maglia del Catanzaro lo scorso anno aveva fatto ritorno in serie C.

In occasione della conferenza stampa di presentazione, ne spiega la scelta e parla delle piazze importanti di questo girone, trascurando quella che lo ha di fatto lanciato nel mondo del calcio professionistico, Reggio Calabria. Questi alcuni passaggi ripresi dal quotidiano Gazzetta del Sud: “Il Catanzaro non potevo rifiutarlo, l’ultimo giorno di mercato sembrava dovessi restare al Perugia, il ritorno qui è stato inaspettato, una bella sorpresa.

Sono tornato con tanta voglia di dimostrare quanto valgo, mi auguro l’unica differenza sia negli infortuni che lo scorso anno mi hanno limitato parecchio dopo una buona partenza. Subito la gara contro il Monopoli, partita ostica. Bari, Avellino, Catania, il girone C è diventato una B2 per le piazze che ci sono, ma Catanzaro non è da meno alle altre”.