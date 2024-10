Reggina-Bisceglie: quattro novità per il tecnico Toscano

Sin dal suo insediamento mister Toscano è stato chiarissimo con la società: “Se l’obiettivo deve essere quello di lottare per il vertice, c’è bisogno di un organico profondo e di qualità”. Accontentato in tutto e per tutto, visto che proprio nelle battute conclusive del calciomercato, il DS Taibi ha provveduto anche all’acquisizione di quel difensore che anche numericamente mancava per completare il reparto con il doppio giocatore per ogni ruolo.

Il tecnico ha anche spiegato che tra le motivazioni che lo portano a questo tipo di scelte, insieme alla qualità dei singoli giocatori, c’è la necessità di tenere un livello sempre molto alto, in modo da non subire traumi nel momento in cui durante il corso di ogni gara si effettua la serie di cambi.

E per la sfida contro il Bisceglie, rispetto a quanto accaduto nelle prime due giornate di campionato, l’allenatore amaranto avrà una ulteriore possibilità di scelta, potendo contare su quattro elementi fino al momento mai utilizzati, due dei quali probabilmente in campo sin dal primo minuto. Parliamo di German Denis e del capitano De Rose, poi il recuperato Doumbia e l’ultimo arrivato Blondett. Di Rivas si è già detto che sarà a Reggio Calabria il 13 settembre.

