Reggina-Bisceglie: Toscano incontra la stampa. Giorno e orario

Si sta per completare la settimana di allenamenti. Il tecnico farà il punto della situazione

Come ogni vigilia di match, mister Toscano incontrerà la stampa per la presentazione della partita, in questa circostanza quella con il Bisceglie. Il comunicato della società:

“La Reggina comunica che sabato 7 settembre alle ore 12 presso la sala stampa dello Stadio “Oreste Granillo” si terrà la conferenza pre-gara di mister Domenico Toscano“.