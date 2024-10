Granillo: per l’apertura totale della Tribuna Est, trovata la soluzione

C’è attesa in questi giorni per capire se il settore di Tribuna Est potrà essere aperto in maniera totale e definitiva al pubblico, quindi non solo per gli abbonati, così come già avvenuto in occasione della partita interna con la Cavese.

Il posizionamento dei seggiolini è stato completato come già documentato da articoli e foto precedenti, la problematica è legata alla numerazione, con una soluzione provvisoria che risolverebbe la questione almeno per il match con il Bisceglie. Ben consapevoli che l’applicazione dei numeri richiede più tempo rispetto a quello necessario per ottenere l’ok dalla Commissione di Vigilanza Provinciale, si sta procedendo alla identificazione dei seggiolini con una numerazione adesiva, da modificare successivamente ed in maniera definitiva.

Una volta applicati gli adesivi, si dovrà attendere l’ok della Commissione di Vigilanza. Le fasi successive saranno la riapertura della campagna abbonamenti della Tribuna Est e la vendita libera dei biglietti dello stesso settore. Il tutto dovrebbe avvenire nella giornata di domani (venerdi).

Leggi anche

Leggi anche